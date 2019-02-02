الصناعة تعلن إنشاء أول مصنع للسكر خارج المحور النيلي

كشفت وزارة الصناعة والتجارة عن إنشاء أول مصنع للسكر بالبلاد خارج المحور النيلي بولاية جنوب دارفور بمنطقة كايا، مبينة أن المصنع ينتج حوالي (30) ألف طن بالشراكة مع القطاع الخاص.

وقال د. أبو البشر عبدالرحمن وزير الدولة بالتجارة في تصريح بحسب (smc) إن قيام مصنع كايا يسهم بصورة كبيرة في تغطية حوجة البلاد من الإستهلاك المحلي كاشفاص عن خطة تعمل على تشجيع قيام وإنشاء مصانع للسكر خارج المنطقة النيلية، مشيراً إلى أن هذه التجربة موجودة بالبرازيل وتايلاند وهي نموذج جديد بالسودان.

وأكد عبدالرحمن إستمرار الحكومة في توسيع وتنويع مصادر الصادرات السودانية والدخول بها إلى الأسواق العالمية وتحقيق الإحلال للواردات الخارجية خاصة المتعلقة بالسلع الإستراتيجية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)