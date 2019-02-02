تعرف علي تفاصيل حريق "سوق السلك" بالنيل الازرق

وقف معتمد محلية باو عبد الغني دقيس خليفة يرافقه رئيس المجلس التشريعي المحلي يعقوب احمد اسحاق و مدير ديوان الزكاة بالمحلية صالح يحي، وقفوا علي حجم الخسائر التي تعرض لها "سوق السلك" في المحلية جراء حريق قضي علي عدد ٢٤ دكان وبلغت الخسائر نحو ٣ مليون و١٩٥ الف جنيه.

واستمع المعتمد الي تنوير شامل عن حادث الحريق قدمه مدير شرطة وحدة ودابوك الادارية، بجانب اصحاب المحلات التجارية الذين اكدوا بان الحريق كان قضاء وقدر ولم يوجهوا اي اتهام لاحد.

ووجه باتخاذ التدابير اللازمة لعدم تكرار الحريق مناشدا بضرورة تطبيق المواصفات في تشييد المحلات واكد علي ارسال تيم المهندسين مم المحلية لاعادة تخطيط سوق السلك في اطار خطة المحلية لتحويل السلك من قرية الي مدينة.

ودعا التجار للالتزام ببناء المخازن بعيدا عن السوق لتقليل الخسائر في حالة حدوث اي طؤاري، مبيناً ان منطقة السلك تمثل البوابة الجنوبية الغربية للولاية وتمثل راس الرمح في برنامج العودة الطوعية التي تشمل "السلك - احمر سلك – مقجة".

وقد اعلن ممثل الغرفة التجارية بانه تم تكوين لجنة لحصر المحلات والخسائر لرفعها للجهات المختصة واعرب عن شكرهم وتقديرهم لمعتمد محلية باو والوفد المرافق لوقوفهم علي الاوضاع ومواساة المتضررين.