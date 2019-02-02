بشريات للمغتربين بفتح "التمويل العقاري والاستثمار"

بشر الامين العام لجهاز شؤون السودانيين العاملين بالخارج "المغتربين" السفير عصام متولي بقرب اعلان الحزمة الثانية من الحوافز التشجيعية للمغتربين والتي تشمل التمويل العقاري والاستثمار والبطاقة الذكية، وطلب بأعداد مشاريع استثمارية لأبناء شمال كردفان بالخارج للترويج لها خلال الفترة المقبلة.

وأكد متولي، خلال تفقده الوفد المرافق له يوم السبت، مستشفى الأبيض الدولي بشمال كردفان، علي اهمية الاستفادة من حافز التأمين الصحي الذي يتيح للمغترب واسرته الحصول على كافة انواع العلاج في احدث المستشفيات والصيدليات.

وأشاد بالمستوى الراقي والذي يعتبر نموذجا يحتذى به للمستشفيات من حيث التجهيزات التقنية والإمكانيات الهائلة، وأبان بأن هذه الزيارة لمستشفى الأبيض الدولي تأتي عقب إجازة تنفيذ الحزمة الاولى لحوافز المغتربين والتي اعلنت خلال الاسبوع الماضي.

واكد متولي على استعدادهم في جهاز المغتربين لدعم المشاريع الصحية بالولاية بالتنسيق والاستفادة من برنامج نقل المعرفة والكيانات الطبية بالخارج وأعلن عن تبرعه بدعم مالي لصالح المستشفى.

وفي السياق قدم وزير الصحة بالولاية، د. عبدالله حسين فكي، عرضاً تقديمياً عن المستشفى والرؤية المستقبلية بأن تكون اكبر مستشفى يقدم الخدمة العلاجية المتكاملة لكردفان الكبرى ولأهل السودان ودول الجوار.