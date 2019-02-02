الصناعة: نستهدف زيادة إنتاج سلعة الصمغ العربي

قال وزير الصناعة والتجارة، الدكتور موسى محمد كرامة، وزارته حريصة على تطوير البحوث العلمية بالسودان وربطها بزيادة إنتاج سلعة الصمغ العربي بجانب إبراز القضايا المهمة مثل البيئة، وأكد أن اللجان الفنية الخاصة بالتحضير للمؤتمر العالمي للصمغ، المقرر مايو بالخرطوم تعمل بصورة مرضية.

واشار الى اهمية إقامة المؤتمر في السودان للمميزة التفضيلية التى يتميز بها فى انتاج الصمغ بنسبة 85% من الانتاج العالمى.

وقال كرامة إن المؤتمر ينعقد بمشاركات دولية ومحلية وبرعاية مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأنكتاد) ومشاركة الدول المنتجة والمصدرة للصمغ العربي والشركات المصدرة والجهات المصنعة.

وذكر أن هنالك أبعاداً اجتماعية واقتصادية وبيئية لابد من استصحابها فى المؤتمر بالتركيز على مكافحة الفقر عبر شجرة الصمغ العربي، واوضح الامكانيات التي يتمتع بها السودان في مجال زراعة وإنتاج الصمغ العربي.