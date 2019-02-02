الوطني: الحوار الطلابي صمام أمان للاستقرار الأكاديمي

وأضاف "الدولة وضعت عدداً من التدابير لحل مشكلة الخبز والوقود والسيولة".
ونوه إلى أن تقرير أداء قطاع الطلاب للعام 2018 وخطة العام 2019 بالولاية، قد حمل الكثير من الإشراقات والمبادرات وقال"إننا نتطلع لتطوير الأداء في المحاور المختلفة".
من جهته وجه رئيس مجلس الأمناء المهندس عبدالقادر الخير، وزير المالية، بضرورة الاهتمام بتأهيل الطلاب على الخطاب السياسي والفكري في المنابر الطلابية والتدريب المتقدم في الإعلام الإلكتروني.
وقال الخير إن مجلس الأمناء سيضطلع بدوره كاملاً، في وضع السياسات العامة التي تسهم في تمكين أمانة الطلاب لإنفاذ خططها الاستراتيجية.
يُشار إلى أن التقرير الذي قدمه امين الامانة بالولاية، بلايل آدم، تناول أبرز المناشط السياسية والاجتماعية والثقافية للقطاع، والتحديات التي تواجه الحركة الطلابية.كما قدم أهم ملامح خطة العام 2019 والتي ترتكز على خدمة قضايا الطلاب، وتهيئة البيئة الدراسية والأكاديمية للطلاب بالتعليم العام والتعليم الأساسي والخطاب السياسي والفكري للطلاب، وتم تكوين عدد من اللجان لمجلس الأمناء.
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