الخرطوم ترصد (151) مليون جنيه للصناعة

أكد وزير الصناعة والتجارة بالخرطوم، دكتور جعفر احمد عبدالله، الالتزام بموجهات الولاية الخاصة بمعاش الناس فى ميزانية العام الحالى والتى تقدر (151) مليون جنيه.

وقال عبدالله إن خطة عام 2019 ركزت على المشروعات الخاصة بدعم المنظومات الصناعية المتكاملة المتمثلة في مدينة الجيلى الصناعية ومدينة الصناعات الغذائية ومدينة الصناعات الجلدية.

وطالب بدعم ميزانية الوزارة حتى تتمكن من تنفيذ الاولويات الخاصة بتوفير السلع الاستهلاكية عبر التعاونيات ودعم معاش الناس والمشروعات والبرامج المهمة.

واشار الى اهتمام الوزارة بالصناعات الصغيرة وتطوير المناطق الصناعية و معالجة التداخلات فى القطاع الصناعى بين الولاية والمحليات والمركز فضلا عن التعاون مع وزارة الزراعة في مجال الصناعات التحويلية.

وطالب الجهات ذات الصلة بمراجعة بعض القوانين ممثلة فى قوانين التعاون و حماية المستهلك و التجارة وقانون وزارة الصناعة والاستثمار.