السودان يحدد مايو لعقد المؤتمر العالمي للصمغ العربي

اتفق مندوب السودان الدائم بجنيف، الدكتور مصطفي عثمان اسماعيل، مع السكرتير العام للانكتاد، د.مخيسا كيتوي، علي ان يتم عقد المؤتمر العالمي للصمغ العربي بالخرطوم مطلع شهر مايو بمشاركة من الدول الافريقية والقطاع الخاص بالاضافة الي الاكاديمين.

ومن المقرر ان يصاحب أعمال المؤتمر معرض تشارك فيه الشركات العاملة في مجال الصمغ العربي علي المستوي الاقليمي والدولي.

وتطرق اللقاء الذي بحث الترتيبات الخاصة بانعقاد المؤتمر، ننطرق الي قيام الانكتاد بإعداد برنامج متكامل للتنمية الاقتصادية في السودان ويشمل كافة برامج التعاون الفني التي تقدمها الانكتاد .

يُشار الي انه سيتم تدشين هذا البرنامج خلال المؤتمر العالمي للصمغ العربي بالخرطوم.