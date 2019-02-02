شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلنت حكومة الولاية الشمالية، زيادة الرقعة الزراعية بنسبة 40% عن العام الماضي، وتوفير كل المدخلات الزراعية من حاصدات ومكافحة الآفات، وأكدت استعدادها لموسم الحصاد الشتوي الذي يتزامن مع زيارة رئيس الجمهورية الأيام المقبلة للولاية.

وأوضح والي الولاية، ياسر يوسف، خلال لقاء مع وزير ديوان الحكم الاتحادي، حامد ممتاز، اهتمام حكومته بالإنتاج الزراعي والتنمية المستدامة للمشاريع الزراعية وتخفيف أعباء المعيشة بتوفير السلع الأساسية للمواطنين والتعايش السلمي.

وقدم شرحاً مفصلاً عن أداء الولاية خلال الفترة الماضية حول التداعيات الأمنية والأحداث الأخيرة، مؤكداً أن حكومة ولايته قامت بجهد كبير في الإعداد للموسم الزراعي الشتوي.

هذا وكان وزير ديوان الحكم الاتحادي، حامد ممتاز، قد أكد على ضرورة مضاعفة الجهد في الاهتمام بمعاش الناس، وتوفير السلع الضرورية وتذليل كافة المعوقات والاهتمام بمتابعة انسياب السلع الضرورية للمواطنين من مشتقات بترولية والدقيق والقمح والاهتمام بمشاريع التنمية والتركيز على المشاريع الزراعية.

وقد اطمأن الوزير على الوضع الاقتصادي والأمني وأمر الإنتاج بالولاية، داعياً للاهتمام بالإنتاج الزراعي، ووقف على جهود حكومة الولاية في توفير السلع الأساسية للمواطنين والاطمئنان على سير انسيابها.