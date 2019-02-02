تعرف علي تعليق "تحرير السودان" بشأن فتح الحدود مع اريتريا

رحب الأمين السياسي للحزب بحزب تحرير السودان الأم بولاية الخرطوم، محمد حسين اسحق، بقرار رئاسة الجمهورية القاضي بفتح الحدود مع الشقيقة اريتريا، وقال إنه قرار شجاع ويؤكد حرص السودان علي تعزيز وتقوية علاقاته مع دول الجوار لفتح المجال واسعا امام حركة الناس في تلك الدول.

وأشاد محمد باهتمام برئيس الجمهورية بخلق علاقة جوار آمن مع كل الدول وبقراره الخاص بتمديد وقف اطلاق النار؛ لاتاحة الفرصة للحركات المسلحة بمراجعة قراراتهم بان الحرب ليست وسيلة لحل قضايا البلاد .

وناشد كل الشعب السوداني بالداخل والخارج للإلتفاف حول مصالح البلاد العليا ؛ خاصة وانها تمر بمرحلة تتطلب تضافر الجهود لتجاوز هذه الأزمة الإقتصادية التي عاني منها المواطن كثيرا.

وكان الرئيس البشير قد اعلن إعادة فتح الحدود مع اريتريا بعد اغلاقها منذ يناير من العام الماضي بسبب حشود عسكرية عليها.