المؤتمر الوطني: حكومة معتز أثبتت نجاحها على الميدان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال المؤتمر الوطني إن دعوات التظاهر التي دعا لها تجمع المهنيين خلال الأسبوع الحالي ستشهد انحساراً في الاحتجاجات .

وفيما وصف أهداف التجمع الداعية لإسقاط النظام وتصفية مؤسساته وتشكيل حكومة انتقالية لأربع سنوات بأنها أحلام القوى سياسية أعياها الحوار وأن يكون صندوق الاقتراع هو الفيصل .

أكد أن تغيير الحكومة أو الولاة غير مطروح، وأضاف: “حكومة معتز على الميدان أثبتت نجاحها في تصديها للتحديات الاقتصادية ومن الحكمة منحها الوقت الكافي لتنفذ ما خططت له” .

وشدد نائب رئيس قطاع التنظيم بالمؤتمر الوطني حمدي سليمان في تصريح خاص أمس، على إنسداد الأفق السياسي لتجمع المهنيين، وقال: ” يوماً بعد يوم بنفض منهم السامر وتبور دعواتهم للاحتجاج ويلجأون لفبركة الصور” .

مشيراً وبحسب صحيفة السوداني، الى أن الشباب رأوا أن حلول الحكومة أتت أكلها في الأسباب التي أدت للاحتجاج بجانب إطلاق الرئيس البشير دعوات جادة للحوار مع الشباب والتأكيد على أن المستقبل للشباب .