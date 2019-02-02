تدشين طريق الصادرات بشمال كردفان غداً

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكملت ولاية شمال كردفان كافة استعداداتها الرسمية والشعبية والمجتمعية لاستقبال المشير عمر البشير رئيس الجمهورية صباح غد الأحد والذى يقوم خلال الزيارة بإفتتاح طريق الصادرات المحوري (ام درمان – بارا) وعدد آخر من المشروعات التنموية بالولاية.

وأعتبر المهندس مستشار جعفر حسن آدم المدير العام للطرق والجسور في إفادات له صباح اليوم في (صدي الأحداث) بإذاعة أم درمان أن افتتاح طريق أم درمان – بارا يمثل انجازاً تاريخياً للولاية ومنجزا اقتصاديا استراتيجيا بلغت تكلفته 1,79 مليار جنيه بتمويل محلي نفذته شركة (زادنا) وبطول 341 كلم.

وأوضح جعفر أن الطريق أختصر 600 كلم من مناطق الصادرات الحيوانية (الضأن) والنباتية (الصمغ) وأصبحت المسافة 340 كلم فقط مما يعني توفيراً للوقود وقطع الغيار والوقت، مشيراً الي أن الطريق نفذ بمواصفات عالمية.

يذكر أن طريق الصادرات سيسهل ربط جنوب كردفان بدولة جنوب السودان كما يشجع علي ازدهار قطاع السياحة بولايتى شمال وجنوب كردفان بجانب زراعة القطن بجنوب كردفان.