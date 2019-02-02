مقتل طفل على يد راعي ضربا بالسوط لهذا السبب الغريب….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: لقى طفل يبلغ من العمر (9) سنوات مصرعه حسب صحيفة آخر لحظة متأثراً بالضرب بالسوط إثر مشادة كلامية دارت بين الطفل والراعي، حيث تلقت محلية اللعيت بولاية شمال دارفور، بلاغاً من الشاكي، أفاد في مضمونه بأن متهماً بإرشاده يعمل في مجال رعي الأغنام، كان قد تعدى بضرب ابنه جلداً بالسوط أثناء رعيهما الأغنام بمنطقة خوفاي ريفي اللعبت، مما أدى لوفاته.

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