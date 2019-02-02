تراجع جديد للجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية بالسوق الموازي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : سجلت أسعار العملات الأجنبية صعودا جديدا مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء.

وعلمت الراكوبة من مصادر مطلعة أن الدولار الأمريكي صعد اليوم السبت، إلى 63 جنيها عبر البيع النقدي، بينما بلغ 75.50 جنيها للبيع عبر الشيكات والحسابات البنكية.

وقالت المصادر إن الريال القطري بلغ 17.11 جنيها وأن الريال السعودي سجل 16.80 جنيهاً، بينما بلغ الدرهم الاماراتي 8.95 جنيهاً أما اليورو فبلغ 72 جنيه، والجنيه الاسترليني 82 جنيها سودانياً.

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