الخرطوم: توسع في افتتاح التعاونيات لتخفيف العبء على المواطن

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الخليج 365 :
كشفت وزارة الصناعة والتجارة بولاية الخرطوم عن افتتاح مركزين للبيع المباشر بمحلية بحري الأسبوع القادم، في وقت أكدت فيه اتجاهها التوسع في المراكز والتعاونيات خلال الفترة المقبلة.
وقال د. جعفر أحمد عبد الله وزير الصناعة والتجارة بالولاية لـ(smc) أنه تم افتتاح (3) مراكز للتعاونيات بمحلية الخرطوم في كلِ من ” وسط الخرطوم، الصحافة، وجبل أولياء ” ، كما تم افتتاح (3) مراكز تعاونية أخري بمحلية أمدرمان بكلِ من ” كرري، حي العمدة، والثورة ” ، مؤكداً أن الفترة الحالية تشهد تركيز كامل علي مراكز البيع المباشر والتعاونيات لتخفيف العبء علي المواطنين.
وكشف عبد الله عن مواصلة العمل والتوسع في افتتاح العديد من المراكز والتعاونيات بمحليات الولاية المختلفة
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