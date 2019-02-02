انخفاض في أسعار الأجهزة الكهربائية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

من المعروف أنه في فصل الصيف ترتفع أسعار الأجهزة الكهربائية بصورة واضحة، خاصة المكيفات والثلاجات إلا أنه يبدو الأمر مختلفاً هذا العام، وهذا في حديث التاجر عوض حسب صحيفة آخر لحظة إذ قال: إن الأجهزة الكهربائية تشه انخفاضاً هذه الأيام، وذلك لجذب الزبون وبيع أكبر كمية من الأجهزة نسبة لضعف الإقبال خلال الموسم الشتوي، وأن هناك الكثير من التجار عليهم التزامات تجاه الموردين وذكر بأنهم اتفقوا على تخفيض الأسعار بنسبة تصل إلى 10%، ورغم أنها نسبة يعتبرها البعض قليلة إلا أنها مقارنة بما كانت عليه الأجهزة فإنه انخفاض ملحوظ.

وأضاف بأن هناك خيرين يسعون في فصل الصيف إلى تقديم ثلاجات إلى الأسر المتعففة، وأيضاً تقديم أجهزة تكييف للخلاوي القرآنية، لذلك فإن الإقبال يكون كبيراً خلال هذا الفصل وحتى نضمن زبائن نقوم بالتخفيض.

ومن جهة أخرى أفادنا صاحب ورشة متخصصة في التكييف والتبريد بأن أسعار الصيانة تختلف من ورشة إلى أخرى حسب الزمن الذي يستغرقه الفني وحسب العطل، بحسب الورشة، ما إذا كانت ورشة كبيرة أم صغيرة، لكن في مجمل الأوضاع وبحسب حديثه فإن أسعار الصيانة ترتفع في فصل الصيف باعتبار أنه موسم بالنسبة لهذه الورش كما أن أغلب الأسر والمحلات تسعى إلى صيانة أجهزتها مع بداية فصل الصيف.