محمد الشيخ مدني: الزلفاني مدرب شاطر وداهية.. وأبو عشرين لعب بثبات

أعرب رئيس المريخ المستقيل محمد الشيخ مدني عن سعادته بالنتيجة التي حققها الفريق أمام مولوديه الجزائر في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، مبيناً أنها إيجابية وستدعم الفريق في المنافسة، مقراً أن الزلفاني مدرب شاطر وداهية وقال محمد الشيخ مدني حسب صحيفة الصدى، إن المريخ تخلص من هيبة المباريات الكبيرة، وتمكن لاعبوه من تقديم أداء عالٍ أمام مولوديه الجزائر ونجحوا في فرض أسلوبهم وأجبر المريخ نظيره مولوديه الجزائر على التعادل من دون أهداف في المباراة التي جرت مساء “الخميس” ضمن ذهاب ثُمن نهائي كأس زايد وسيكون ممثل السودان عربياً في حاجة إلى الفوز بهدف من أجل التأهل إلى نصف نهائي البطولة عندما يستضيف المولوديه بملعبه بـ(القلعة الحمراء) في السادس عشر من الشهر الجاري وامتدح رئيس المريخ كل اللاعبين على الأداء القوي أمام مولوديه، وأضاف “أبو عشرين لعب بثبات وقدم مستوى مميزاً، وأعتقد أن كل اللاعبين كانوا أبطالاً”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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