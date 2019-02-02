الهلال أقال مورينهو بعد جولتين.. وجولة واحدة تحدد مصير التونسي

لا مجال للقول بأن التوقيت غير مناسب لصدور قرار بإقالة الزعفوري وتعيين مدرب آخر، فعند مجلس إدارة نادي الهلال الحالي، ورئيسه أشرف الكاردينال حسب صحيفة قوون فإن أي اقتناع بتراجع أداء نتائج الفريق سيعني لا محالة خروج المدرب من منظومة الفريق وللتدليل على ذلك يمكن استصحاب توقيت إقالة المدير الفني الأسبق محمد الطيب مورينهو الذي استغنى عنه النادي بعد مضي جولتين من مرحلة المجموعات في النسخة السابقة من الكونفدرالية، إثر الخسارة أمام نهضة بركان المغربي في الجولة الأولى، قبل التعادل داخل الأرض أمام المصري البورسعيدي في الجولة الثانية، فإذا كان قراراً صدر بإقالة مدرب بعد جولتين، فمن باب أولى سيتم إصداره للزعفوري بعد جولة واحدة، حال لم يكن مقنعاً فيها، ليبقى مصير مورينهو ملاحقاً للتونسي، وخطراً يجابه استمراريته في الديار الزرقاء. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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