تزامنًا مع التظاهرات.. كيف تعامل الأمن السوداني مع الإعلام؟ (تقرير)

يعاني الإعلام في السودان من التدخلات الحكومة، خاصة مع إنطلاق التظاهرات المطالبة برحيل الرئيس السوداني عمر البشير، بعد تفاقم الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وتعاني الصحافة في السودان من التضييق المفرط من اعتقالات تطال الصحفين ومصادارت للصحف وحجب المواد من قبل الرقابة القبلية وذاد التعسف القمعي بعيد تفجر الشارع السوداني مطالبا بالحرية والخبز مما يجعل جهاز الأمن يواجه ذلك بوابل من الاعتقالات ومصادرة الصحف.

وامتد الأمر إلي مداهمة الصحف وتعرض الصحفيين للضرب داخل مقار الصحف والاعتقال ونفذ جهاز الأمن السوداني أكبر عملية اعتقال في مواجهه الصحفيين إبان تنفيذهم وفقة احتجاجية لتنفيذ مذكرة احتجاج لإدارة الاعلام بجهاز الأمن واعتقل يومها أكثر من 28 صحفي أطلق سراحهم علي دفعات.

وقد استنكر عدد من الصحفين ما تتعرض له صحفهم وما يواجهونه من تتضيق غير مبرر لافتين الي ان ذلك يتجاوز كل العهود والمواثيق وميثاق الصحافة الذي تم توقيعه مع السلطة تحت قبة البرلمان قبل اشهر.

و تلقت الصحفية يسرا الباقر مراسلة القناة الرابعة البريطانية تهديداً صريحاً من جهاز الأمن السوداني بتوجيه تُهم تصل عقوبتها إلي السجن المؤبد والإعدام، غادرت يسرا السودان قبل فتح البلاغ ومنعها من السفر.

وتأتي تلك التهديدات في أعقاب إذاعة القناة لتقرير أعدته “الباقر” يتضمن مقابلة مع زوجة المواطن ” ياسر علي ” الذي كان قد ألقى القبض عليه بعد تعرضه لإصابة بالرصاص أثناء الاحتجاجات التي ما زالت تشهدها مدن عدة في “السودان” وأطلق سراحه مؤخراً.

والخميس الماضي، قررت السلطات السودانية منع طباعة عدد صحيفة "الجريدة" السودانية بسبب رفضها حجب مواد وأخبار.

وقالت الصحيفة على موقعها الإلكتروني، إنها "تحتجب في وقفة احتجاجية على رقابة أمنية همها تلميع الحزب الحاكم وليس أمن الوطن كما يفترض أن يكون واجبها"، ويعد هذا الاحتجاب، الثاني من نوعه هذا الشهر، بعد 13 يناير الجاري، بسبب ما وصفته بالرقابة المُسبقة عليها من قبل جهاز الأمن.

وقال رئيس تحرير الصحيفة أشرف عبد العزيز، وقتها إنهم رفضوا الرقابة المسبقة من قبل جهاز الأمن على الصحيفة لمدة أسبوعين منذ اندلاع المظاهرات في عطبرة يوم 19 ديسمبر الماضي.

وفي وقت سابق، قالت سارة بريتشيت، المتحدثة باسم المرصد الأورومتوسطي، إنّ السلطات السودانية تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة المتظاهرين السلميين، وعليها فتح تحقيق رسمي وشفاف فيما يتعلق باستخدام القوة المفرطة في قمعهم، ويجب عليها إعادة فتح مكاتب وسائل الإعلام التي أغلقتها خلال الفترة الماضية، والإفراج عن الصحفيين والنشطاء السلميين".