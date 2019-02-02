لمواجهة تلك الظاهرة.. مطالب مصرية بالتنسيق مع السودان

اشاد خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بحرص وزير الزرعة الدكتور عز الدين ابو ستيت، والجهود المبذولة من قبل قواعد مكافحة الجراد للقضاء على اسراب الجراد، من خلال متابعة الأسراب على مدار الساعة في كل المناطق الحدودية للقضاء عليها فور ظهورها، حيث تمكنت فرق المكافحة والرصد في قواعد مكافحة الجراد على الحدود المصرية السودانية من القضاء على السرب الأول للجراد الصحراوي بعد أن تم رصده أمس الخميس، بمنطقة أبورماد جنوب البحر الأحمر.

واوضح مشهور خطورة الجراد، حيث يتسبب في اضرار كبيرة للنباتات حيث تتغذى الحشرات على الأوراق والأزهار والثمار والبذور وقشور النبات والبراعم وكذلك عن طريق كسر الأشجار نظرا لثقلها عندما تستقر بأعداد كبيره على الشجرة.

واضاف ان هذه الهجمات تاتي نتيجة حدوث تكاثر على نطاق كبير بالسعودية والسودان وإريتريا مع حدوث أى نشاط للرياح قدوم أسراب من الجنوب أو الشرق، ونتيجة التزاوج المحلى ستتزايد الأعداد ومع انحسار الغطاء النباتى سيتجمع الجراد فى المناطق التى ستظل خضراء وتصبح هدفا جيدا للمكافحة.

واكد النائب على ضرورة وجود تنسيق مع الأشقاء داخل دولة السودان، واتخاذ كافة اتدابير واستمرار حالة الاستنفار والطوارئ بمختلف قواعد المكافحة، وذلك لمواجهة أي هجوم من الجراد الصحراوي قد يضر بالزراعات ويتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد.

