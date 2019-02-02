جاءت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت الموافق 2 فبراير 2019م وفقاً لبنك السودان المركزي على النحو التالي:- العملة شراء بيع متوسط الدولار 47.5000 47.7375 47.6188 الين الياباني 0.4366 0.4388 0.4377 الجنيه الاسترليني 62.3523 62.6641 62.5082 الفرنك السويسري 47.8483 48.0875 47.9679 الدولار الكندي 36.1698 36.3506 36.2602 كرونة السويدية 5.2664 5.2927 5.2796 الكرونة النرويجية 5.6519 5.6802 5.6660 الكرون الدنماركي 7.3190 7.3556 7.3373 الدينار الكويتي 155.8910 156.6705 156.2807 الريال السعودي 12.6663 12.7296 12.6980 الدرهم الاماراتي 12.9333 12.9980 12.9656 الريال القطري 13.0466 13.1118 13.0792 الدينار البحريني 125.9613 126.5911 126.2762 ريال عماني 123.3766 123.9935 123.6850 الوحدة النقدية لدول الكوميسا 64.5806 64.9230 64.7518 الدولار الحسابي (مصر) 3.4306 3.4725 3.4515 اليورو 54.6397 54.9129 54.7763

كانت هذه تفاصيل خبر "اخبار الخليج 365 365"، تنشر أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم السبت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.