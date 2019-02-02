"تجمع المهنيين" يدعو لاستمرار التظاهرات بالخرطوم والولايات

وأصدر التجمع السبت بيانا صحفيا مهما حول تفاصيل موكب 2فبراير والتظاهرات الليلية في مدن السودان، كما أعلن عن خريطة التظاهرات والفعاليات للاسبوع القادم، في العاصمة الخرطوم.
وشدد التجمع على المشاركين في الاحتجاجات الالتزام بالسلمية، واستخدام اللافتات ومكبرات الصوت والهتاف الموحد.
والخميس حدد التجمع نقاط انطلاق المواكب في كل من الخرطوم وأم درمان باتجاه القصر الرئاسي على أن تتجمع أخرى في الأحياء المعروفة بتفاعلها الشديد بينها بري في الخرطوم وشمبات والكدرو بالخرطوم بحري.
ودعت الحركة الشعبية – قيادة مالك عقار عضويتها وجماهيرها والشعب السوداني لتصعيد النضال ضد نظام الإنقاذ بكافة الوسائل السلمية، وحثت على المشاركة في مواكب اسقاط النظام.الى ذلك نددت الحركة الشعبية باعتقال المحامي كمال الجزولي ومريم محجوب شريف ومن قبلهما مريم الصادق المهدي التي أطلق سراحها بعد ساعات.
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