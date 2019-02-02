(يوناميد) تجدد مساعيه للتوسط بين الحكومة وحركات دارفور

قال رئيس بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور(دارفور) جيرمايا ماما بولو، إن تركيزه منصب حاليا على تنشيط الوساطة بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في الإقليم لتسريع التوصل الى اتفاق سلام.

وأعلن رئيس البعثة الخروج نهائيا من ولاية جنوب دارفور بحلول يونيو المقبل وأن حكومة الولاية ستتسلم كل الأصول والوحدات لاستخدامها في الأغراض المدنية.

وأضاف "قرار مجلس الامن ألزمنا بالخروج والذهاب الى مناطق اخرى وسط دارفور وتوزيع بعض الاصول للمؤسسات".

وأفاد جيرمايا الذي يتولى مهام تقريب الشقة بين الحكومة ومعارضيها إنهم يركزون هذه الأيام في دور الوساطة.

وقال بحسب تصريح نقلته وكالة السودان للأنباء " لدينا اتصالات مع مناوي وجبريل بجانب استصحاب عبد الواحد نور من اجل عمل بذرة للسلام قبل الخروج". وكان مأمولا أن يشهد يناير الحالي جولة مفاوضات بين الحكومة السودانية وحركتي العدل والمساواة وتحرير السودان – قيادة مناوي بالدوحة، لكن الحركات المسلحة اعتذرت عن المشاركة في الجولة تضامنا مع الاحتجاجات التي تنتظم السودان للمطالبة بتنحية الرئيس عمر البشير.