ضباط بـ(الأمن) بلاحقون متورطين وجهوا إليهم إساءة

تقدمت مجموعة من ضباط جهاز الأمن والمخابرات الوطنى بعريضة إلى نيابة أمن الدولة ضد منتهكى خصوصياتهم وصفحات إسفيرية أساءت لهم ووفقاً للعريضة فإن الضباط يرون أن مجموعة من الأشخاص المتورطين وجهوا إليهم إساءة وتعليقات صادمة على صفحات التواصل الاجتماعى المختلفة.

وحسبما نقلت مصادر مطلعة لـ (الإنتباهة) فإن نيابة أمن الدولة قيدت بلاغات وباشرت تحرياتها حول صفحات على فيسبوك وعدد من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وستتم ملاحقتهم بالداخل والخارج.

وكان مجموعة من ضباط جهاز الأمن قد تم نشر صور لهم على صفحات الفيسبوك والإساءة إليهم، وتم وصف منازلهم وكتابة أرقام هواتفهم، بجانب الإدلاء بمعلومات كاذبة عنهم، إضافة إلى تلقيهم تهديدات وإساءت بالغة طالت أسرهم وأشانت سمعة عدد منهم.

ويذكر أن عدداً من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) قد نشروا العديد من الصور لضباط، ونسبوا إليهم أفعالاً ومعلومات غير صحيحة، حسبما حوت عريضة البلاغ.