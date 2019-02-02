ضبط (فياجرا) وكريمات (مسرطنة) بشرق دارفور

ضبطت السلطات الأمنية بشرق دارفور عربة محملة بكميات كبيرة من الأدوية غير المسجلة بوزارة الصحة بينها حبوب (فياجرا). وتمكنت السلطات من ضبط كريمات (مسرطنة) ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي.
وكانت العربة التي تقل الكريمات والأدوية والحبوب المهربة حمولتها حوالى (25) طناً، منها عشرة أطنان أمباز للتمويه، وبقية الشحنة عبارة عن كريمات وأدوية غير مصرح بها طبياً.وقال والي شرق دارفور بالإنابة اللواء طبيب هاشم سليمان إن الكميات تصنيعها عشوائي وغير مسموح بها ولا يوجد بها دار المنشأ.
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