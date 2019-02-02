"علماء السودان": الامتناع عن إسعاف المرضى بالمستشفيات حرام

وأوضحت الهيئة في ردها على طلب فتوى تقدم به أحد المواطنين حول جواز إضراب الطبيب عن علاج المريض الذي قد يموت بسبب عدم تلقيه العلاج أوضحت أن المسؤولية تقع كاملة على من يمتنع عن فعل ما يجب عليه، ولا تقل مسؤوليته عن مسؤولية من يباشر فعلاً من أفعال التعدي الموجبة للعقوبة والضمان.
وأشارت الفتوى إلى أن الامتناع عن إسعاف صاحب الحاجة تأولاً حتى مات فإنه يضمن دينه على عاقلته، في الإشارة إلى الدية، وإن كان متعمداً قتل به.واستندت الفتوى إلى رأي الفقهاء من قواعد الفقه المعروفة وفقاً لـ (إس. إم. سي).
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