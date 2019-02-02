المؤتمر السوداني: (44) من قيادات الصف الاول مازالت قيد الاعتقال

وأشار في بيان لأمانة الإعلام الى أن إعلان الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ليس سوى "تضليل اعلامي" يناقض أفعاله في ذات يوم الإعلان.
وكانت وزارة الاعلام قالت في بيان الثلاثاء إن مدير جهاز الأمن أمر بالإفراج عن جميع المعتقلين على ذمة الاحتجاجات الأخيرة دون تحديد لعددهم.
بدورها قالت واجهات طبية في بيان مشترك إن الأمن السوداني لازال يعتقل حوالي 37 كادرا طبيا لم يطلق سراح أي منهم وفق الإعلان الحكومي.وأفاد البيان الصادر عن لجنة الأطباء المركزية ونقابة أطباء السودان الشرعية ولجنة الاستشاريين والاختصاصيين، إن عدد المعتقلين في ازدياد مضطرد بما يخالف التصريحات الحكومية الرسمية.
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