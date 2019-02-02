مواطني بارا يرفضون استقبال البشير وهارون يختار قرية بديلة

رفضت جماهير مدينة بارا استقبال الرئيس عمر البشير، للاحتفال بانتهاء تشييد طريق ام درمان - بارا، وذلك احتجاجاً على قتل وقمع المتظاهرين.

كما قامت حكومة ولاية شمال كردفان بقيادة أحمد هارون باختيار قرية سراج للاحتقال بانتهاء الطريق، خوفا من أن تهتف جماهير بارا في وجه البشير بشعارات تنادي برحيل النظام.

وسبق أن خرجت جماهير بارا في مظاهرات هادرة تطالب برحيل النظام، استجابة للدعوات التي أطلقها تجمع المهنيين السودانيين

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