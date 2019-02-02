البنك الزراعي: ترتيبات لانطلاقة حصاد القمح بالجزيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

شرع البنك الزراعي بولاية الجزيرة في إعداد الترتيبات اللازمة لإنطلاقة حصاد محصول القمح مطلع مارس المقبل في مساحة تبلغ 360 ألف فدان بمشروع الجزيرة تم تمويلها بمبلغ 1.7 مليار جنيه لتوفير الحاصدات .

وكشف الأستاذ محجوب الريح مدير عام البنك الزراعي قطاع الجزيرة في تصريح لـ(سونا) عن توزيع أعداد كبيرة من الحاصدات للمزارعين بتمويل من البنك مشيرا الى الجهود الجارية لتوفير الخيش والمبالغ المالية اللازمة لشراء المخزون الإستراتيجي من القمح وفق السعر التركيزي المعلن بمبلغ 1800 جنيه للجوال .

وقال إن محصول القمح يبشر بإنتاجة عالية هذا الموسم وأرجع ذلك للتأسيس الجيد للمحصول ، مشيرا الى إستمرار عمليات تحصيل مديونيات تمويل محصولات الذرة والقطن والخضروات والأعلاف التي تمت زراعتها في العروة الصيفية بما قيمته 700 مليون جنيه.