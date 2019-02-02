شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

@ بتعادله خارج الارض مع المولوديه وضع المريخ قدماً في نصف نهائي البطوله العربيه .

@ مجلس قريش الذي دخل البطوله ليكسب بعض دولارات الدور الاول بات يطمح في اللقب !!

@ نصف مليون دولار (35 مليار جنيه) باتت قريبه من العرضه جنوب .

@ هدف واحد فقط في شباك المولوديه يرفد المريخ ب (35) مليار .

@ انه الهدف الاغلى في تاريخ السودان .

@ اغلى من ناحية الكاش فقط ذلك ان هدف حسبو الصغير في شباك غانا يظل الهدف الاغلى لحين احراز السودان بطولة الامم مرة اخري .

@ نتيجة المريخ الايجابيه افرحت كافة المريخاب عدا المعارضه الحمراء وكارهي قريش .

@ مجلس قريش يحلق بالمريخ في فضاءات غير مسبوقه وربما يحقق انجازاً لم تعرفه العرضه جنوب .

@ من وصفوا مجلس قريش ب (مجلس الدمار) باتوا في (حته ضيقه)

@ مجلس الدمار ام اعلام الدمار .

@ من حق الزلفاني مد لسانه ساخراً لمنتقديه .

@ رغم غياب المرتبات يقدم التونسي افضل النتائج .

@ ضعف البطوله والخصوم ساعد المريخ في الترقي لهذه المرحله .

@ الجيش السوري ، الاتحاد الجزائري ومواطنه مولوديه حمام ميت .

@ الجيش خسر من المريخ بارضه والاتحاد تواضع امام الاحمر برباعيه ومولوديه الذي شاهدنا بالامس اقل من اهلي مروي الذي تلاعب بالمريخ في اخر مباراة للاحمر قبل لقاء الجزائز .

@ اخطأ الكاردينال وهو يرفض المشاركه في البطوله العربيه بزعم ضعف العائد المادي .

@ حوافز البطولة العربيه اعلي من اللقب الافريقي .

@ حوافز العربيه كانت كفيلة بحل مشاكل الهلال الماليه لاسيما متأخرات المرتبات (شهرين) ومتأخرات حوافز المباريات (16) وبعضها من الموسم السابق .

@ لاعبو الهلال لم يتسلموا الي الان حافز التأهل لمجموعات الكونفدراليه بل لم يتسلموا حافز التأهل للدور الاول على حساب الزنزباري .

@ متأخرات لاعبي الهلال تضخمت ورغم ذلك يشتمهم اعلام الكاردينال ويطالبهم بالاعتذار !!

@ ال (35) مليار التي باتت قريبه من المريخ تساوي بالتمام والكمال ايجار دكاكين الهلال لخمس سنوات و التي انتزعها الكاردينال من المؤجرين .

@ تجربة قريش في المريخ وكردنه بالهلال تقول (الانديه تحتاج لاداري صاحب افكار اكثر من حاجتها لرجل اعمال)

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كانت هذه تفاصيل خبر انتصار المريخ ودكاكين الهلال.. بقلم معتصم محمود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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