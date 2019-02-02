لحياة زوجية سعيدة .. 4 أنواع من النساء اهرب منهن.!

شهاب محمد - الخرطوم - زواج

الخليج 365 :

اختيار الزوجة المناسبة هو أولى خطوات الحفاظ على استقرار واستمرارية الحياة الزوجية، أما سوء الاختيار فنتيجته دومًا المشاكل والمشاحنات المتكررة بين الزوجين، ما يؤدي في الكثير من الأحيان إلى نتائج كارثية على هذه العلاقة المقدسة.

ولتجنب الوقوع في فخ المنغصات التي تسود الحياة الزوجية نتيجة للاختيار الخاطئ للزوجة، نقل موقع 24 الإماراتي الخميس عن موقع “لايف أباوت” الإلكتروني 4 أنواع من النساء على الرجل تجنب الارتباط بهن، على النحو التالي:

1- المرأة المتعجرفة

عادة ما يؤدي ارتباط الرجل بالمرأة المتعجرفة إلى نشوء مشاكل كثيرة بسبب شعورها بالفوقية تجاه زوجها، ونشوء حالة من عدم التوازن في العلاقة، ويقود الرجل إلى اتخاذ قرار بالانفصال عنها، والتخلي عن علاقته بها.

2- المرأة النرجسية

من المعروف بأن المرأة النرجسية عادة ما تهتم بنفسها وتتجاهل احتياجات ومتطلبات الآخرين، فضلاً عن عدم التزامها بالروح التشاركية وتقديم التنازلات أو التضحية من أجل الآخرين. لذا من الأفضل عدم الارتباط بهذا النوع من النساء، لأن نتائج الارتباط بها لن تكون مرضية للزوج، وستؤدي إلى إنهاء العلاقة في نهاية المطاف.

3- المرأة المتسلطة

تستأثر المرأة المتسلطة باتخاذ القرارات، وتنفيذ رغباتها على حساب رغبات زوجها، إضافة إلى أنها قد تساهم في تحجيم الرجل وإلغاء دوره المفصلي في العلاقة الزوجية. ولأن الكثير من الرجال لا يحبون سيطرة زوجاتهن عليهم، فإنهم يحاولون فرض سيطرتهم، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث صدام حاد بين الطرفين قد يفضي إلى الانفصال في النهاية.

4- المرأة اللجوجة

ينفر الرجل عادة من المرأة اللجوجة المتطلبة التي لا تنفك عن إزعاج زوجها بالطلبات، وتمطره بسيل من الشكوى والتذمر. وفي الكثير من الحالات يؤدي تذمر الزوجة وإلحاحها، إلى اتخاذ الرجل قراراً بالانفصال عنها والبحث عن امرأة توفر له راحة البال.