تعرّف على اسم ابنة نانسي عجرم الثالثة

شهاب محمد - الخرطوم - نانسي الخليج 365 : اختارت المطربة اللبنانية نانسي عجرم الاسم الجديد لطفلتها الثالثة بعد ابنتيها ميلا وإيلا. وستكون الابنة الثالثة لنانسي عجرم اسمها “ليا”، وبذلك تصبح أما لثلاث بنات من زوجها طبيب الأسنان اللبناني فادي الهاشم.

وأعلنت نانسي عجرم عن حملها عن طريق طفلتيها. وظهرت نانسي عجرم خلال الفترة السابقة في عديد من الحفلات وشاركت عائلتها مناسبات كثيرة.

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