ظُهُور فنانة كبيرة برفقة زوجها الثاني يُثير التساؤلات!

شهاب محمد - الخرطوم - فنانة شهيرة الخليج 365 : أدّى ظهور فنانة معروفة برفقة أحد الشباب في مُناسبةٍ عامةٍ الى تساؤلات الكثيرين عن هوية ذلك الشاب، الذي ظلّ مُلازماً لها طوال الوقت، وكشف مَصدرٌ مُقرّبٌ من الفنانة أن الشاب ما هو إلا زوجها الثاني، إذ تم عقد قرانهما في سريةٍ تامةٍ قبل عدة أشهر بعد انفصالها من زوجها الأول، ولم يتم الإعلان إلا قبل عدة أيام بعد نشر العريس للصور بصفحته الشخصية عبر (فيسبوك).

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