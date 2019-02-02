في منتدى مجلس الوزراء الدوري التمويل الأصغر.. فرصة لمحاربة قضايا الفقر

الخرطوم: جمعة عبد الله

أجمع المتحدثون في منتدى مجلس الوزراء الدوري الذي جاء بعنوان “دور التمويل في التنمية الاجتماعية ومكافحة الفقر”، على أهمية تطوير التجربة للوصول لنتائج أكثر فعالية في خدمة المنتجين وطالبي التمويل الأصغر، وعرض المنتدى تجربة بنك الإدخار والتنمية الاجتماعية في تمويل المشروعات التنموية. وأكد وزير مجلس الوزراء، أحمد سعد عمر، خلال مخاطبته المنتدى، اهتمام الدولة بقضية معاش الناس، وقال إن الدولة ستدعم المؤسسات العاملة في المجال الاجتماعي، مشيرًا لإعلان مجلس الوزراء عن خطة لمعالجة العديد من القضايا المتعلقة بالشأن العام بالتنسيق مع وزارة الضمان الاجتماعي من خلال عقد المنتديات ورفع التوصيات لمجلس الوزراء، وقطع بالتزام المجلس واستعداده بإنزال توصيات المنتدى لأرض الواقع وفقاً لمحاور إصلاح الدولة.

توفير تمويل

فيما أكد النائب الأول لمحافظ بنك السودان المركزي حسين جنقول، على أهمية توفير التمويل الأصغر وتمويل القطاعات الإنتاجية لتحسين مستوى الدخل لتقليل فوارق الدخل في المجتمع لتقليل الغبن، موضحاً أهمية التمويل في الاقتصاد ومحاربة الفقر وقال “لايوجد اقتصاد بدون تمويل” وقطع بأن التمويل أساس الاقتصاد، الأمر الذي جعل المركزي يمنحه أولوية في اهتماماته وإصداره عدداً من الإجراءات التي تساهم في إيصاله بهدف تحسين مستوى المعيشة وتقليل الفقر، وأشار إلى أهمية توفير التمويل مع التحسب على عدم الإفراط فيه ضماناً لعدم إحداثه مشكلة، وشدد على أهمية تحديد أغراض التمويل وكميته، بالإضافة إلى ضمان استرداده، وأقر بضرورة إتاحة فرص التمويل والحرص على عدم اقتصاره على جهات دون أخرى لتحقيق الهدف المنشود، ونبه إلى أهمية توزيع الحظوظ للحصول عليه، وشدد جنقول على أهمية استدامة مؤسسات التمويل صغيرة وكبيرة لانسياب التمويل، وأعرب عن أمله في أن يساعد المنتدى في تسليط الضوء والوصول لنتائج تساعد المركزي وواضعي السياسات بما يخدم مستوى الفقر والضمان الاجتماعي.

خارطة استثمارية

فيما طالبت وزيرة الضمان والتنمية الاجتماعية، وداد يعقوب بضرورة توفير خارطة استثمارية توضح نوع التمويل الذي يناسب الفرد والتسويق والتصدير لافتة إلى أن سلسلة التمويل منقوصة لجهة عدم استطاعة المنتج تسويق منتجه بسبب وجود الوسطاء، وشددت على أهمية تطوير تجربة التمويل الأصغر بالبلاد مطالبة بضرورة الاهتمام بصغار المنتجين الذين يمثلوا 81% في الزراعة و86% من التعدين التقليدي يقوم بها صغار المعدنين بجانب إنتاج الصمغ العربي وتوزيع الألبان والخضروات وغيرها من الاحتياجات الأساسية بالأحياء، مشيرة إلى عدم حصولهم على التمويل الكافي لتطوير أنشطتهم الاقتصادية، وقطعت بأن ضعف الخدمات ونقص التدريب والتسويق من التحديات التي تواجه التمويل واستحسنت التزام وزارة المالية بتضمين دعم المنتجين لميزانية الدولة هذا العام، وأشادت بمصرف الادخار وقالت إنه يقوم بعمل ضخم في هذا الجانب عبر 64 فرعاً من فروعه بولايات السودان المختلفة واعتبرت تجربة المصرف مبينة أنه يمول سنوياً 65 ألف أسرة، وكشفت عن تراجع نسبة التعثر في بنك الادخار إلى 1،7% ما يثير التساؤلات العالمية معلنة عن نقص كبير في التدريب، وأشادت بدور مصرف الادخار في دعم وتمويل صغار المنتجين في مختلف المجالات ودعت إلى أهمية إيجاد خريطة استثمارية ترشد صغار المنتجين إلى القطاعات المناسبة لهم للعمل فيها.

قصص نجاح

وذكر المدير العام لمصرف الإدخار والتنمية الاجتماعية، الزين عمر الحادو أن المصرف يقدم التمويل الأصغر لحوالي 67 ألف أسرة في العام من خلال فروعه التي بلغ عددها 64 فرعاً منتشرة في جميع المجالات، موضحاً أن هناك قصص نجاح لمستفيدين مولهم المصرف في مناطق نائية في كافة الولايات وذكر أن المصرف استطاع تحقيق نجاحات مقدرة في تمويل مشروعات التمويل الأصغر والمشروعات ذات البعد الاجتماعي، أشاد بها البنك الدولي، وقال الزين إن مصرف الادخار استطاع أن يحقق نجاحات كبيرة في جميع المجالات، وأكد أن حجم التمويل القائم بالمصرف يصل إلى أكثر من 5.6 مليار جنيه.

مطلوبات برنامج

واكد عبد المنعم فضل المولى، نائب مدير عام مصرف الإدخار أن المصرف استوفى كافة مطلوبات برنامج إصلاح الدولة الذي تنتهجه الحكومة، مشيرًا إلى أن المصرف استطاع الوصول بخدماته بسرعة إلى المستفيدين من خلال ما وصفه بالانتشار الجغرافي الجيد في جميع ولايات البلاد في رئاسات المحليات وبعض المدن الكبيرة فضلاً عن حواضر الولايات، وأبان أن البنية التحتية في مجال المنتجات المصرفية الإلكترونية تعتبر من أقوى آليات المصرف لتحقيق الشمول المالي.

من جانبه دعا الخبير الاقتصادي د. عثمان البدري لأهمية زيادة رأسمال رأسمال مصرف الإدخار، وقال إن ما يميز نهج المصرف أن تمويلاته تذهب مباشرة إلى الفئات المستهدفة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الصيحة