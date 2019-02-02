بالصور.. متطوعون ينجحون قي تركيب إنارة تعمل بالطاقة الشمسية لطالبة تذاكر في الشارع

أفلح ناشطون في مساعدة طالبة ممتحنة للشهادة السودانية نشرت صورتها قبل فترة وهي مجتهدة تذاكر دروسها تحت ضوء إنارة في الشارع العام، نجحوا في تركيب إنارة لمكان سكنها تعمل بالطاقة الشمسية . وأفلحت جهود الشباب في شراء خلايا الطاقة الشمسة لإنارة (القطية) الصغيرة التي تسكن بها بعد إن قاموا بتركيب الخلايا حتى لا تتعرض لخطر وهي في الشارع حتى ساعات متأخرة من الليل . وبحسب صحيفة المجهر، وجدت المبادرة ترحيب الكثيرين وطالب بعضهم باستمرار دعم الفتاة المجتهدة وبناء مسكن لها ولأسرتها . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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