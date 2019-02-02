تجار يلجأون إلى بيع العقارات للحصول على السيولة

كشف تجار عقارات، عن ارتفاع كبير في أسعار الأراضي بولاية الخرطوم رغم زيادة العرض ومحدودية الطلب. وأكد التجار، أن عدداً كبيراً منهم باتوا يلجأون في الفترة الأخيرة للبيع للحصول على السيولة تزامناً مع ضعف القوى الشرائية.

وقال عدد منهم في حديثهم انه رغم العوامل التي أدت إلى انخفاض الأسعار إلا أنها في تصاعد مستمر.

وبحسب صحيفة الانتباهة أشاروا إلى عدم تنفيذ المصارف التجارية للتمويل العقاري حتى الآن رغم الإعلان عنه من قبل بنك السودان ووصلت أسعار الأراضي في الأحياء وسط الخرطوم إلى 25 مليون جنيه فيما بلغت أسعار الأراضي شمال الخرطوم نحو 500 ألف جنيه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)