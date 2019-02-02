طالب يحاول الانتحار مستخدماً ملابسه داخل حراسة شرطة

شرع طالب يبلغ من العمر “18” عاماً في الانتحار بشنق نفسه داخل حراسة قسم شرطة بالنيل الأزرق .

وقال مصدر إن طالباً كانت قد أوقفته شرطة قنيص شرق التابعة لمحلية الروصيرص، وقبل أن تقدمه للمحكمة استخدم ملابسه وشنق نفسه داخل الحراسة، لكن شرطياً أنقذه قيل أن يفارق الحياة .

وأضاف المصدر أنه تم إسعاف الطالب الى المستشفى في حالة خطرة، مؤكداً استقرار حالته بعد تلقيه الإسعافات .

ودونت شرطة القسم وبحسب صحيفة السوداني، بلاغا أخر في مواجهته تحت المادة”33″ الشروع في الانتحار .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)