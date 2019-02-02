حركة مشار تفتح النار على ( سلفاكير و دينق ألور ) وتصفهما بالمتآمرين ؟

المعارضة المسلحة بدولة جنوب السودان التي يقودها رياك مشار ، فتحت النار على اتفاق الرئيس سلفاكير مع مجموعة المعتقلين السابقين التي يقودها دينق ألور كوال، وقال بيان رسمي للمعارضة تلقت مصادر موثوق بها نسخة منه امس مهمور بتوقيع امين الاعلام بالمعارضة دي مبيور قرنق دي مبيور ان اعلان مجموعة دينق ألور كوال بالاتجاه الى الاندماج مع الحزب الحاكم يثير القلق، لأن التقدم الذي احرز في البلاد من خلال اتفاق السلام سوف يكون مهددا مرة اخرى باتفاق والتفاف النخب السياسية عليه،

كما اعتبر البيان ان اعلان مجموعة دينق ألور يمثل تقويضا واضح لجهود اتفاقية السلام المنشط الذي وقع لصالح البلاد ، وان اية اعادة لاندماج الحركات الثلاث المنشط يجب ان تكون وفق اتفاقية اروشا ،

كما اوضح بيان حركة مشار ان اتفاق مجموعة سلفاكير مع مجموعة دينق ألور يعد اتفاقا للنخبة بينما مواطنو البلاد في معسكرات النازحين واللاجئين والقرى ومخميات الابقار ،

موضحا ان اجتماع الاثنين يعد مؤامرة ضد اتفاقية السلام من قبل طبقة النخبة التى وصفتها حركة مشار بانها ( ارستقراطية قبلية ) بعد ان فشلت في تنفيذ وعود الحركة الشعبية وقامت بمهب البلاد وقيادتها نحو الفشل،

واضاف البيان ان حركة مشار تطالب شعب جنوب السودان بعدم الانخداع بقادة الحركة الشعبية من خلال الصور وحفل العشاء مع الرئيس سلفاكير، لان ذلك لن يغير عقلية الذين اوصلونا لنكون دولة فاشلة ، وان الطريقة الوحيدة لاستعادة السلام عبر تنفيذ اتفاق السلام المنشط الذي خرج بتسوية تفاوضية.

وفي سياق متصل أعلنت المعارضة المسلحة بدولة جنوب السودان ، اعتراضها على مسودة وثيقة الدستور الانتقالي الجديدة التي سلمتها لجنة إعداد الدستور لوزير العدل ، وقالت المعارضة في مذكرة سلمتها امس لوساطة الهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا ( إيقاد ) إن المسودة تخالف نصوص اتفاق السلام وتعرض العملية السلمية للانهيار التام إذا لم يتم تعديلها ،

وقال أوييت ناثانيال ممثل المعارضة في اللجنة القومية لمراجعة الدستور : رفعنا مذكرة احتجاج لوساطة إيقاد حول مسودة الدستور الانتقالي الجديدة التي تم تسليمها لوزير العدل ، لأنها تخالف بشكل صريح نصوص اتفاق السلام فالوثيقة أهملت نصوصا رئيسه من الاتفاقية ولم تقم بإدراجها بشكل واضح.