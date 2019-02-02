شمال دارفور: مساعٍ لفتح مراكز بيع مخفض وجمعيات تعاونية بالفاشر

بحث والي ولاية شمال دارفور، الشريف سموح، سبل توفير السلع الاستهلاكية الضرورية لمواطني الولاية، عبر إنشاء وفتح المراكز والجمعيات التعاونية بأحياء مدينة الفاشر وحواضر المحليات والمؤسسات الحكومية لتوفير السلع الضرورية بأسعار المصنع.

جاء ذلك لدى لقائه بالفاشر، بأمين صندوق تخفيف أعباء المعيشة بالولاية، السيد محمد أحمد الريح، حيث أكد الوالي دعم حكومته لمشروعات صندوق تخفيف أعباء المعيشة حتى يقوم بدوره تجاه المواطنين عبر توفير السلع الاساسية بأسعار مخفضة بجميع المراكز، مشيرا، بحسب سونا، إلى أن الصندوق يمثل واحدة من الآليات والتدابير الفاعلة التي اتخذتها حكومة الولاية للحد من وطأة أعباء المعيشة على المواطنين.

من جانبه قدم أمين الصندوق، تنويرا ًمفصلاً لوالي الولاية حول الجهود التي يبذلها الصندوق من أجل توفير السلع الاستهلاكية الضرورية ليتم توزيعها عبر تلك المراكز بالتنسيق مع الجهات الممولة، مشيرا إلى إنشاء محفظة خاصة لتوفير الدعم اللازم للمشروع.