"اخبار الخليج 365 365"، ترصد أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم السبت الموافق 2 فبراير 2019م

صحيفة المجهر * “البشير” يدشن طريق “بارا – أمدرمان” غداً الأحد * أساتذة جامعة الخرطوم يتبرأون من المبادرة والوقفة الاحتجاجية صحيفة السوداني * “الوطني”: حكومة معتز أثبتت نجاحها * “المالية” توجه بتكملة الإجراءات لصرف العلاوة المالية للعاملين * السلطات الأمنية تطلق سراح الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية صحيفة آخر لحظة * فتح شارع النيل واجتماع طارئ للوطني لمناقشة قضايا الشباب * حاتم السر: جهات تستغل ظروف البلاد بتحريض عمال الموانئ * تورط نافذين في فساد أراضي * مصرع طفل على يد راعٍ جلداً بالسوط صحيفة الصيحة * البشير يخاطب لقاءات جماهيرية ويفتتح مشروعات تنموية بشمال كردفان * مدلس الوزراء يعلن بدء تطبيق خطة توفير الوقود والنقود * وزير النقل: الحكومة ملتزمة بعد الإضرار بأي عامل في الموانئ البحرية * “الأكم” يحبط تهريب “3” شاحنات وقود وعملات أجنبية بالنيل الأبيض صحيفة الإنتباهة * ضبط شاحنات محملة بالوقود والعملات * اشتعال معارك حول جوبا ومصرع العشرات في غارات لسرقة الماشية * عودة (ستات الشاي) لشارع النيل * اختطاف طفل رضيع بجبل أولياء صحيفة الوطن * المجلس الطبي يخضع “69” طبيباً للائحة المحاسبة * عودة بائعات الشاي للعمل بشارع النيل * إيقاف مرتبات (709) عاملاً في النيل الأبيض صحيفة الرأي العام * حاتم السر: اتفاق (الموانئ) لم ولن يؤثر على السيادة * قيادات شبابية ترحب بمبادرة مدير جهاز الأمن للحوار * الخرطوم تتوسع في أفتتاح التعاونيات صحيفة الدار * معلومات مثيرة في قضية الأم التي أدعت الأنجاب وزوجها مغترب * الشروع في التحقيق لمحاسبة الأطباء المتوقفين * الشرطة تنفي صحة البيان الذي تداولته بعض وسائل التواصل * البشير: الشيوعي لا يؤمن بالحريات في أدبياته * تضامنا مع حاتم التاج .. الاستقالات تتوالي بسودانية (24)

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