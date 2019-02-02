تظاهرات حاشدة في مدينة عطبرة شمال السودان

قال شهود عيان إن مظاهرات حاشدة اندلعت مساء اليوم بمدينة عطبرة ولاية نهر النيل السودانية، تطالب برحيل الرئيس عمر البشير عن الحكم.

وقالت مصادر محلية تحدثت لــ"السودان365"، إن اعداد كبيرة من المواطنيين خرجوا الى الشوارع يرددون هتافات مناوئة للحكومة".

وشهدت عطبرة في التاسع عشر من ديسمبر العام الماضي، احتجاجات واسعة، تصدت لها القوات الامنية باستخدام العنف المفرط اوقع قتلى وجرحى، واحرق المحتجين الغاضبين دار الحزب الحاكم بالمدينة.

وكادت المواجهات بين المتظاهرين والقوات الامنية أن تؤدي الى فوضى، لو لا تدخل الجيش لحماية المواطنيين.

ويشهد السودان احتجاجات شعبية تدخل شهرها الثاني،سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى ومئات المعتقلين.