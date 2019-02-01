خسائر كبيرة للميليشيات في اليمن

تواصل قوات الجيش الوطني اليمني، تقدمها في مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف، وسط معارك ضارية تتكبد خلالها ميليشيا الحوثي الانقلابية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وذكر قائد اللواء الأول حرس حدود العميد هيكل حنتف لـ "سبتمبر نت" التابع لقوات الجيش الوطني، أن قوات الجيش حررت خلال العملية العسكرية المستمرة، مواقع جديدة في وادي سِلْبَة وقرى آل عَشّال.

وأكد أن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا بينهم قيادات ميدانية.

ولفت الى أن قوات الجيش عثرت أثناء تقدمها على مخازن أسلحة تابعة لميليشيا الحوثي، مؤكداً أن قوات الجيش تواصل تقدمها، وسط انهيارات كبيرة في صفوف الميليشيا.

وبالتزامن مع ذلك، تعمل الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش، على تطهير المناطق المحررة وتأمينها، من الألغام الأرضية والعبوات الناسفة التي زرعتها الميليشيا الانقلابية قبل فرارها، ونزعت كميات كبيرة منها، بحسب موقع "سبتمبر نت".