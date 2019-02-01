الاشانتي الغاني يتدرب للهلال استعدادا للقاء الاحد

شهاب محمد - الخرطوم - الكاف

الخليج 365 :

ادى فريق الأشانتي كوتو الغاني تدريبه الرئيسي بملعب الخرطوم الوطني اليوم”الجمعة” استعدادًا لمباراته المرتقبة أمام الهلال السوداني في بطولة الكنفدرالية.

وشارك في المران”21″ لاعبًا، واستمر لمدة ساعة ونصف كان التركيز فيه على السرعة والتكتيك.

ومن جانبه سيخوض الفريق الغاني تدريبه الختامي مساء اليوم”السبت” بملعب الهلال يتحسس من خلاله الأرضية.

ويستقبل الهلال الخرطوم نظيره الأشانتي الغاني يوم”الأحد” في أولى مباريات دوري المجموعات لبطولة الكنفدرالية.