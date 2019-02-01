عاجل : إعلان جديد من تجمع المهنيين السودانيين بشأن التظاهرات والمرحلة القادمة .. شاهد ماورد فيه ؟

أعلن تجمع المهنيين السودانيين، في بيان جديد أصدره اليوم الجمعة كشف فيه عن خريطة التظاهرات والفعاليات للاسبوع القادم، في العاصمة الخرطوم وعدة مدن سودانية .

نص البيان :

جماهير شعبنا الأوفياء، نحييكم ونحن نصيغ معاً ملامح المستقبل الزاهي بأيادينا، لتتقدم قيادتنا الجماعية.

الأسبوع القادم جولة جديدة ستشهد أشكالاً مبتكرة من الاحتجاج والتظاهر، قوامها الجماهير والفئات والأجسام التي اكتوت بنيران النظام لسنوات وسنوات..فهيا نضمد الجراح ونؤكد على هوى السودان ونشعل نار الكفاح عشقاً.

وفي إطار تواصل هذه الثورة الممهورة بالدماء والمختومة بالتضحيات والإصرار على إسقاط النظام وإقامة البديل الديمقراطي الذي يستحقه شعبنا، فإننا نعلن لكم عن جدولتنا التي هي من صميم تطلعاتنا مجتمعين، وهي كما يلي:

الأهداف الرئيسية للقوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير:

القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير

الخرطوم 1 فبراير 2019

اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر موقع المشهد السوداني