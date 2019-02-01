البشير يُدشن طريق "بارا – أمدرمان" بالأحد

يُدشن رئيس الجمهورية، عمر البشير، يوم الأحد المقبل، في ولاية شمال كردفان، طريق الصادرات ” بارا – جبرة الشيخ- أمدرمان”، الذي يبلغ طوله 342 كيلومتراً، حيث يربط الطريق ولايات كردفان الكبرى ودارفور، بالعاصمة وميناء بورتسودان.

ومن المقرر أن يزور الرئيس البشير منطقة “خلاوى سراج” في محلية بارا، ويخاطب لقاءً جماهيرياً بمناسبة تدشين الطريق.

ورحب عضو مجلس تشريعي شمال كردفان، الماحي حمد بشير، بزيارة الرئيس للولاية، وقال إن اكتمال طريق الصادرات الحُلم الذي تحقق يعمل على تقوية الروابط الثقافية والاقتصادية بين ولايات السودان وهو داعم للاقتصاد الوطني.

وعبّر نائب رئيس المؤتمر الوطني بمحلية بارا، محمد يوسف أحمد كبير، عن شكرهم لرئيس الجمهورية على دعمه لمشروعات النفير وبالأخص طريق الصادرات الجسر الرابط بين مناطق الإنتاج والصادر، فضلاً عن أنه قرَّب المسافات وله فوائد كثيرة.

وفي السياق أفاد أمير إمارة دار حامد، محمد أحمد تمساح، أن افتتاح طريق الصادرات الشريان الحيوي والطريق القاري، يسهم في تواصل المجتمعات ونقل الثروات وإحداث الإنعاش الاقتصادي بالبلاد.

يُشار إلى أن تنفيذ الطريق جاء وفقاً للمعايير العالمية، حيث إن سطح الطريق يتكون من “7” أمتار من الأسفلت، ومتر ونصف المتر في كل من جانبي الطريق، وهي عبارة عن أكتاف الطريق ووفق التصاميم ستكون منفصلة عن أساس الطريق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الشروق