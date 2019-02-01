الهلال السعودي يتعاقد مع اللاعب هتان باهبري

أعلنت إدارة نادي الهلال السعودي، اليوم الجمعة، عن تعاقدها مع اللاعب هتان باهبري. يذكر أن هتان باهبري أعلن أنه سيغادر نادي الشباب خلال الوقت الحالي وليس في نهاية عقده من أجل تحقيق الاستفادة من المدة المتبقية في عقده وليستفيد الشباب ماديًا، وغرد على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلًا: ” إلى جمهور الشباب الغالي.. وإلى كل شبابي غمرني بدعمه وتشجيعه لقد أبلغت إدارة النادي اليوم وبشكل نهائي رغبتي في عدم التجديد لنادي الشباب وكذلك رغبتي في خوض تجربة احترافية جديدة ، ولن أنسى أفضال هذا النادي العريق عليا. “

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