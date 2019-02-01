ووعد وكيل وزارة الصحة الاتحادية الفريق د.بابكر جابر كبلو بتقديم وزارته للدعم اللازم للمؤسسات الصحية بولاية النيل الأبيض وأشار لمجهودات أبناء الولاية في دعم وإسناد القطاع الصحي بالولاية واثني علي دعم أبناء المرحوم الصادق جموعة ومساهمتهم في إنشاء المستشفيات بالولاية.
من جهته أشار مدير عام وزارة الصحة والتنمية الإجتماعية بولاية النيل الأبيض الدكتور الزين سعد ادم الي عقد لقاء ضم عدد من أبناء الولاية بوكيل وزارة الصحة الاتحادية وأكد أنه وعد بتقديم الدعم اللازم للمؤسسات الصحية بالولاية وبشر باقتراب إفتتاح مستشفي الصادق جموعة للنساء والتوليد بجانب مستشفي غسيل الكلي بالولاية وأوضح أن هذا العمل يأتي بإشراف وزيرة الصحة والتنمية الإجتماعية بالولاية زينب النموري ومتابعة من والي الولاية الدكتور ابو القاسم بركة وأعلن إستمرار الجهود المبذولة لتطوير الخدمات الصحية بالولاية.
واثني ادم علي الدور الكبير الذي ظل يقوم به أبناء الولاية في دعم وإسناد القطاع الصحي بالولاية وأشار للمساهمات المتصلة من أبناء المرحوم الصادق جموعة في تقديم الدعم للقطاع الصحي بالنيل الأبيض.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الاتحادية تعلن دعمها للقطاع الصحي بالنيل الأبيض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.