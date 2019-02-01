كبر يشهد صلح قبيلتي الشويحات والحسانية بالدويم

يشهد نائب رئيس الجمهورية الدكتور عثمان محمد يوسف كبر غدا السبت بمنطقة الهلبة بمحلية الدويم بولاية النيل الابيض مؤتمر الصلح بين قبيلتي الشويحات والحسانية.



وأعلن والي ولاية النيل الأبيض الدكتور ابوالقاسم بركة إكتمال الاستعدادات لإستقبال نائب رئيس الجمهورية في محلية الدويم واوضح إن نائب رئيس الجمهورية سيشهد مؤتمر الصلح بين قبيلتي الشويحات والحسانية بمنطقة الهلبة، واشار إلى الأحداث التي وقعت بين القبيلتين وتم الحكم فيها على عشرة أشخاص بالإعدام، واوضح أن الصلح سيعمل على إزالة الاحتقانات والغبن بين الطرفين ويعزز تماسك ووحدة النسيج الاجتماعي.

من جهته اعلن معتمد محلية الدويم الجيلي علي العبيد اكتمال كافة الترتيبات لاستقبال نائب رئيس الجمهورية والوفد المرافق له لحضور التوقيع على الصلح والعفو العام بين القبيلتين.