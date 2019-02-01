شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: تحقق شرطة دائرة الاختصاص بالولاية الشمالية في البلاغ المدون تحت المادة 130 من القانون الجنائي في مواجهة طالب ثانوي متهم بقتل زميله بآلة حادة بسبب شجار حول قلم. وتعود التفاصيل حسب صحيفة الدار عندما نشبت مشاجرة بين المتهم والمجني عليه داخل الترحيل كل واحد يدعي بأن القلم يخصه وعندها قام المتهم بأخذ سكين وسدد طعنة للمجني عليه تسببت في وفاته وعقب وقوع الجريمة اتخذت الشرطة كافة التحريات القانونية اللازمة وأخذت الجثة للمشرحة كما ألقت القبض على المتهم وباشرت التحقيقات معه لحين إحالة الملف للمحكمة.

كانت هذه تفاصيل خبر طالب ثانوي يقتل صديقه لهذا السبب الغريب… لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.