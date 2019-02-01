المحققة الأممية تحسم الجدل بشأن ملف خاشقجي وتُفصح عن “المشتبه الأول” في جريمة القرن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

في تأكيد جديد وفق تحقيق مستقل، أكد الفريق الدولي المسؤول عن التحقيق بقضية “خاشقجي” والمتواجد بتركيا حاليا، مسؤولية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن الجريمة البشعة واعتباره المشتبه به رقم واحد في القضية.

ياسين أقطاي مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، قال إن المقررة الخاصة للأمم المتحدة “أغييس كالامار” ترى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هو المشتبه به الأول في جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول.

وجاءت تصريحات المسؤول التركي للصحفيين، بعد انتهاء اجتماعه مع المقررة الأممية في أنقرة، حيث أشار إلى أنها ستستمع في وقت لاحق للتسجيلات المتعلقة بالقضية، بعد أن عبّرت في وقت سابق عن خيبة أملها لعدم اطلاعها على الوثائق والتسجيلات من جميع الأطراف.

وستواصل المقررة الأممية الجمعة لقاءاتها مع المسؤولين الأتراك، قبل أن تغادر تركيا السبت عائدة إلى مقر الأمم المتحدة لتقوم بإعداد تقريرها وعرضه في جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يونيو القادم.

وكانت مقررة الأمم المتحدة، أغنييس كالامارد، أعلنت أن “التقرير الخاص بقضية مقتل خاشقجي، سيكون جاهزاً بحلول شهر مايو المقبل، مؤكدة أنها استمعت للتسجيلات الصوتية المتعلقة بجريمة قتل خاشقجي”، وذلك وفقا لصحيفة “ديلي صباح” التركية.

ومنذ 2 أكتوبر 2018، باتت قضية خاشقجي من بين الأبرز والأكثر تداولا على الأجندة الدولية.

وبعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتل خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول إثر “شجار” مع أشخاص سعوديين، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.

وفي 5 ديسمبر 2017، أصدر القضاء التركي مذكرة توقيف بحق أحمد عسيري النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودية، وسعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد محمد بن سلمان، للاشتباه في ضلوعهما في الجريمة.

وطن سرب