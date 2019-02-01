برشلونة يلاقي ريال مدريد في نصف نهائي كأس إسبانيا

شهاب محمد - الخرطوم - برشلونة الخليج 365 : أسفرت قرعة نصف نهائي مسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم عن مواجهة من العيار الثقيل، بالتقاء برشلونة حامل اللقب مع منافسه ريال مدريد. وسيلتقي في نصف النهائي الآخر ريال بيتيس أمام فالنسيا. وستلعب مباراة الذهاب بين برشلونة وريال مدريد في السادس من الشهر الجاري.

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